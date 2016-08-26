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    «Кубань» внесла в заявку Гая, Жураховского, Щадина и Гогниева

    «Кубань» внесла в заявку на сезон четырех игроков. Теперь в составе краснодарцев смогут принять участие в матчах РФПЛ и Кубка России хавбеки Алексей Гай, Игорь Жураховский и Артем Щадин, а также форвард Спартак Гогниев.

    Ранее желто-зеленые не имели возможности дозаявить футболистов по причине запрета на регистрацию новичков, наложенного РФС из-за задолженности по зарплате перед голкипером Александром Беленовым и полузащитником Святославом Георгиевским.

    Источник: ФК «Кубань»

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    26.08.2016 18:36
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