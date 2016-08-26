«Кубань» внесла в заявку Гая, Жураховского, Щадина и Гогниева

«Кубань» внесла в заявку на сезон четырех игроков. Теперь в составе краснодарцев смогут принять участие в матчах РФПЛ и Кубка России хавбеки Алексей Гай, Игорь Жураховский и Артем Щадин, а также форвард Спартак Гогниев.

Ранее желто-зеленые не имели возможности дозаявить футболистов по причине запрета на регистрацию новичков, наложенного РФС из-за задолженности по зарплате перед голкипером Александром Беленовым и полузащитником Святославом Георгиевским.