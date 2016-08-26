Мартынович: «Краснодару» хотелось бы интересную группу»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился своими ожиданиями перед жеребьевкой группового этапа Лиги Европы.

«В любом случае хотелось бы, чтобы попалась интересная, сильная группа. Да, именно так, чтобы расти и прогрессировать, нужно играть с командами, которые, как минимум такие же по классу, как мы, или же выше. Если мы хотим двигаться дальше, то нужно играть с сильными. Было бы интересно, если бы в Краснодар вновь приехали команды уровня дортмундской «Боруссии» или же «Эвертона», это дорогого стоит», – заявил Мартынович.