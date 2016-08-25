Моуринью и Гвардиола – самые дорогие тренеры в мире, Венгер – на 4-м месте

Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола являются самыми высокооплачиваемыми тренерами мира. По информации The Sun, главные тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» зарабатывают 17,6 миллионов евро в год.

Следом за ними идут Карло Анчелотти, Арсен Венгер и Юрген Клопп. Десятку рейтинга замыкает наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

Самые высокооплачиваемые тренеры мира:

1-2. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 17,6 миллионов евро в год;

1-2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 17,6 млн;

3. Карло Анчелотти («Бавария») – 10,56 млн;

4. Арсен Венгер («Арсенал») – 9,97 млн;

5. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 8,21 млн;

6. Антонио Конте («Челси») – 7,62 млн;

7. Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») – 6,45 млн;

8. Зинедин Зидан («Реал») – 5,28 млн;

9. Диего Симеоне («Атлетико») – 5,16 млн;

10. Рафаэль Бенитес («Ньюкасл») – 4,7 млн.