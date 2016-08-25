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  • Моуринью и Гвардиола – самые дорогие тренеры в мире, Венгер – на 4-м месте

Моуринью и Гвардиола – самые дорогие тренеры в мире, Венгер – на 4-м месте

25 августа 2016, 17:06
13

Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола являются самыми высокооплачиваемыми тренерами мира. По информации The Sun, главные тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» зарабатывают 17,6 миллионов евро в год.

Следом за ними идут Карло Анчелотти, Арсен Венгер и Юрген Клопп. Десятку рейтинга замыкает наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

Самые высокооплачиваемые тренеры мира:

1-2. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 17,6 миллионов евро в год;

1-2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 17,6 млн;

3. Карло Анчелотти («Бавария») – 10,56 млн;

4. Арсен Венгер («Арсенал») – 9,97 млн;

5. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 8,21 млн;

6. Антонио Конте («Челси») – 7,62 млн;

7. Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») – 6,45 млн;

8. Зинедин Зидан («Реал») – 5,28 млн;

9. Диего Симеоне («Атлетико») – 5,16 млн;

10. Рафаэль Бенитес («Ньюкасл») – 4,7 млн.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бавария Арсенал Ливерпуль Венгер Арсен Моуринью Жозе Бенитес Рафаэль Анчелотти Карло Клопп Юрген Почеттино Маурисио Конте Антонио Симеоне Диего Зидан Зинедин
Комментарии (13)
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xsdm
1472134154
Шутка про 4 место
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Pеluan
1472134209
английские гранды
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SandersMax
1472134487
неплохо выходит. Венгер уже норм внукам сколотил состояние)
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qweewqqweewq
1472135221
венгер все не уймется опять(ой извеняюсь т.е. снова) за свое
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LOKOfanatik19
1472135847
И тут свое любимое место занял :-)
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McDuff
1472136356
Ньюкасл в никуда деньги выкидывает :D
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ПФК ЦСКА Моscow
1472136719
ну а на каком месте ему еще быть?)))
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Denis SPb
1472143505
Снова четвёртые?)))))
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Алексей1988
1472145206
7 из 10 тренеры АПЛ )) вот где бабки крутятся по-настоящему )
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ivan1321
1472152190
Все равно Эмери лучший !
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