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    Гранквист: «Готов провести всю свою карьеру в «Краснодаре»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что готов выступать за быков всю оставшуюся спортивную карьеру.

    «Были ли у меня предложения от «Зенита» и «Ромы» зимой? Да, представители нескольких клубов встречались с моими агентами и пытались что-то организовать. Но никакой определенности не возникало, поэтому сейчас нет смысла вдаваться в подробности. Основная причина, почему я до сих пор остаюсь в «Краснодаре», – руководство дало понять, что во мне заинтересовано и не хочет никуда отпускать. Я тоже доволен тем, где выступаю, своей ответственностью как капитана. Меня все устраивает. «Краснодар» – та команда, где готов завершить карьеру. Почему бы и нет?», – заявил Гранквист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2016 06:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 августа 2016, 12:52

      Это очень хорошо !

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      Рейтинг: +988

      опус 2 25 августа 2016, 09:03

      Чётко и понятно Молодец !

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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > опус 2 25 августа 2016, 11:18

      з/п хорошая! чего ещё для счастья надо?))))

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