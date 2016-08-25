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Ерохин: «Это не «Аякс» проиграл, а мы выиграли»

25 августа 2016, 00:31
2

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин в эфире «Матч ТВ» поделился впечатлениями после победы в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1; 5:2 по сумме двух матчей).

– На самом деле это праздник, все эмоции остались на поле. Забили четыре мяча, особенно эмоциональным получился второй тайм. Рад за болельщиков, за город. Теперь на нас лежит большая ответственность, но мы счастливы.

Голевая передача на Полоза? Знали, что «Аякс» будет идти на стандарты большими силами, знали, что у нас есть быстрые футболисты, которые могут уйти в отрыв. Дальше действовал по ситуации – увидел Полоза и отдал ему передачу.

– «Аякс» был не похож сам на себя.

– Это не «Аякс» проиграл, а мы выиграли. Перестроились и заставили соперника играть так, как мы хотим.

– Какой был план Кириченко на игру?

– Мы не старались удерживать 0:0. Тогда матч был бы похож на тот, что был в Амстердаме. Искали моменты, могли забить еще. Хорошо, что все так закончилось, – сказал Ерохин.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ростов Аякс Ерохин Александр
Комментарии (2)
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Demis L
1472076028
Саша ты лучший сегодня
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yorgenbarenz
1472106689
МОЛОДЦЫ!
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