Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Райола предложил Балотелли «Манчестер Юнайтед»

24 августа 2016, 15:52
20

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Агент 26-летнего итальянца Мино Райола хочет, чтобы его клиент перешел в стан «красных дьяволов» и уже предложил его услуги главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении форварда заинтересованы «Болонья» и «Кьево».

В прошлом сезоне Балотелли выступал на правах аренды за «Милан». В 20 матчах чемпионата Италии футболист забил один гол.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Балотелли Марио Моуринью Жозе Райола Мино
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1472044270
Это как конкуренция Руни и Ибрагимовичу?
Ответить
Friedrich Zimmermann
1472044338
Райола продаст что угодно и куда угодно . За этот сезон отправил погбу , златана , микки в м.ю . А теперь и Балотелли хочет туда же отправить . Возможно при Моуриньо заиграет .
Ответить
ivanthebest
1472044967
Походу у Райолы уже какая-то агония начинается, не знает уже кому и впихнуть этого хамоватого неандертальца. Этого клоуна в МЮ не будет и подавно, пускай идёт в какую-нибудь Пизу или Сассуоло...
Ответить
red-white fox
1472046018
У Райолы денег доплатить не хватит, чтобы его МЮ взял.
Ответить
Аристократ Олжик
1472046614
Если кто смотрел фильм Уимблдон, тот поймет. . . "ПИТЕР: Что ты тут делаешь Рон??? Ты уже не мой агент. РОН: Что ты говоришь. ПИТЕР: Что я говорю? Ну ладно. Я звонил тебе, примерно год назад несколько раз, и все жду когда ты перезвонишь. РОН: Я на е-майлы перешел, телефон отстой. ПИТЕР: Рон . . . это сказки. РОН: Да это сказки, хочешь чтобы я был честен с тобой? Агенты не волшебники, они не торгуют тем, чего нет. Но ты опять есть и я опять тобой торгую". . . Похоже Мина Райола не смотрел этот фильм, а надо бы . . .
Ответить
per4ik_aye
1472047717
фу фу фу
Ответить
Kulima
1472048191
Нет сука, нет!! Да и нахрен он нужен
Ответить
m40
1472052333
А когда то был супер игрок. Вспомнились Торрес, Адебайор и другие. А Фалькао наверное сейчас бы и в Спартак поехал
Ответить
LOKOfanatik19
1472052358
Бугуага даже слов нету...
Ответить
Kybik-Pybik
1472065568
А сколько Райола готов за это заплатить? трансфер может побить рекорд Погба...
Ответить
Главные новости
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
2
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
4
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Все новости
Все новости
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
Вчера, 17:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
Вчера, 01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+