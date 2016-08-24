Райола предложил Балотелли «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Агент 26-летнего итальянца Мино Райола хочет, чтобы его клиент перешел в стан «красных дьяволов» и уже предложил его услуги главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении форварда заинтересованы «Болонья» и «Кьево».

В прошлом сезоне Балотелли выступал на правах аренды за «Милан». В 20 матчах чемпионата Италии футболист забил один гол.