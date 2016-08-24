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    Пейчинович: «Дзюбе очень далеко до Ибрагимовича»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, ранее выступавший во Франции за «Ниццу», рассказал об игре против Зланата Ибрагимовича.

    – Как именно Златан Ибрагимович провоцирует соперников во время матчей?

    – Он может регулярно бить тебя: не настолько, чтобы это кто-то заметил и показал карточку, но болезненно. И судьи ничего не могли сделать. При этом он был лучшим, против кого я играл на взрослом уровне. Хотя во Франции было очень много сильных оппонентов. Хотя сейчас в Грозном, во втором туре, по словам арбитра, он показал мне вторую желтую карточку как раз за провокации. Никогда такого не видел, и это очень странно. Ни в Германии, ни во Франции это невозможно. Только здесь.

    – Сколько нужно смелости, чтобы начать с ним ругаться?

    – Ха-ха, он высокий и сильный, да. Но парни, игравшие с ним в Италии, рассказывали, что он хороший человек. И лишь на поле ведет себя подобным образом.

    – В России есть высокий парень, который тоже постоянно со всеми спорит и ругается – Артем Дзюба.

    – Вы хотите сравнить их? Нееет, Дзюбе до Ибрагимовича очень далеко.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.08.2016 14:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +319

      Beim 25 августа 2016, 18:29

      Дзюбе и 10 жизней нне хватит для того что бы до расти хоть до сравнения с иброй

      0
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      Рейтинг: +23

      Трувор 24 августа 2016, 23:56

      Ну, оооочень далекоо...


      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 августа 2016, 20:34

      Тоже мне сравнение. С одной стороны бомбардир, оставивший след в футболе и истории великих клубов - Аякс, Барса, Милан, Юве, Интер. С другой, футболист пытающийся достучаться до игры в футбол.
      В выше перечисленные клубы Дзюбу не взяли бы и "банку греть".

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > +50/-50 24 августа 2016, 22:15

      Еще ПСЖ и МЮ.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 августа 2016, 18:36

      Ну и сравнение конечно

      0
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      Рейтинг: -9

      KK777 24 августа 2016, 16:25

      СРАВНИЛ БРЕВНО С ФУТБОЛИСТОМ))

      ГЫ-ГЫ-ГЫ

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 24 августа 2016, 15:42

      Сравнили х.. с пальцем.

      1
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 24 августа 2016, 15:20

      "Он может регулярно бить тебя: не настолько, чтобы это кто-то заметил и показал карточку, но болезненно".
      Если это комплимент,то что же называется "гнилой подставой"?

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 августа 2016, 15:00

      Дзюбрагимович - вот где сука уровень.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Kulimen 24 августа 2016, 20:36

      Согласен, высший интеграл футбола.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 24 августа 2016, 14:52

      бесконечно далеко.

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