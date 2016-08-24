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    Карпин: «После матча с «Антверпеном» тоже думал, что я говно»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Карпин, комментируя слова Леонида Слуцкого в раздевалке сборной России после матча с Уэльсом, признался, что и с ним случалось нечто подобное.

    – Что скажете об истории, когда несколько футболистов после поражения от Уэльса в разговоре со Слуцким назвали себя «г…»

    – Это просто эмоции после поражения. Нормальное явление.

    – Вы о себе так когда-нибудь думали?

    – Конечно.

    – После встреч c командами Зидана?

    – Нет, когда «Спартак» проиграл «Антверпену» в начале 90-х, не выйдя в финал Кубка кубков. А при чем здесь Зидан?

    – Он суперфутболист. А с бельгийцами же тогда судья «убил».

    – Мысли после того матча были примерно такие: «Какие же мы идиоты, что не обыграли этот «Антверпен»?» А что, Зидан инопланетянин?

    – Да.

    – Зидан – великолепный футболист. Но разве мы не обыгрывали его Францию? Обыгрывали! Это для вас он кумир, а для меня – обычный человек и очень сильный игрок.

    – Кто же, на ваш взгляд, суперфутболист?

    – Месси и Марадона – инопланетяне. Пеле, наверное, как о нем говорят. А Зидан очень сильный игрок. То же самое могу сказать о Криштиану Роналду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2016 12:30
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 24 августа 2016, 14:49

      журналист жжет. А Карпин по делу ответил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Rustam27 24 августа 2016, 14:28

      Мне кажется Карпин не прав.

      Да как нападающий, Месси лучше , но Зидан его сильно превосходить как футболист в целом. На поле Зидан всегда был лидером, где бы он ни играл, когда про Месси такое не говоришь . И в Аргентине и в Барселоне есть игроки, которые никак не уступает Месси.

      Думаю Карпин был прав , если он сказал Зидан на уровне Марадоны , Месси можно сравнит с Роналду

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 24 августа 2016, 14:13

      Журналист не в адеквате)
      Но Карпин всё чётко ответил, понравилось)

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 24 августа 2016, 13:11

      Тупой какой-то журналист

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 августа 2016, 13:05

      В конце поста:
      Источник: «Спорт-Экспресс» Вы доверяете этому источнику? Да, Нет?
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Источник достойный. Но, надо всё равно фильтровать информацию.
      Это пожелание Бомбардиру. Дабы не скатиться до "Бульварной прессы".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 августа 2016, 13:01

      Чушь ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 24 августа 2016, 12:57

      Серьезно, будто из бреда сумасшедшего вырвали кусочек и записали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 августа 2016, 12:39

      какой-то журналистский бред)

      5
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