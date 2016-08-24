Карпин: «При Аленичеве в «Спартаке» комбинационного футбола почти не было»

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин уверен, что его преемник в московском клубе Дмитрий Аленичев не смог выполнить задачу руководства клуба.

– Что, на ваш взгляд, не получилось у Дмитрия Аленичева?

– Если судить по результату, то в прошлом году не получилось попасть в четверку и выполнить задачу. Но тогда тренера оставили, убрав уже в новом сезоне.

– Вы понимали, во что играла команда при Аленичеве – спартаковский ли это футбол?

– Комбинационного футбола было мало. Контроля мяча и всего остального, что подразумевалось и анонсировалось как футбол, который якобы поставит Аленичев, мы не увидели. В конце концов, перешли на игру в 7 – 8 футболистов оборонительного плана.

– «Спартак» уступил кипрскому АЕК, не попав в групповой турнир Лиги Европы. Вы переживали схожие моменты после поражений от «Легии» и «Санкт-Галлена». Как считаете, Аленичев правильно поступил, подав в отставку?

– Да. Но опять-таки – если он сам подал в отставку.