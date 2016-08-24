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  • Карпин: «При Аленичеве в «Спартаке» комбинационного футбола почти не было»

Карпин: «При Аленичеве в «Спартаке» комбинационного футбола почти не было»

24 августа 2016, 06:32
15

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин уверен, что его преемник в московском клубе Дмитрий Аленичев не смог выполнить задачу руководства клуба.

– Что, на ваш взгляд, не получилось у Дмитрия Аленичева?

– Если судить по результату, то в прошлом году не получилось попасть в четверку и выполнить задачу. Но тогда тренера оставили, убрав уже в новом сезоне.

– Вы понимали, во что играла команда при Аленичеве – спартаковский ли это футбол?

– Комбинационного футбола было мало. Контроля мяча и всего остального, что подразумевалось и анонсировалось как футбол, который якобы поставит Аленичев, мы не увидели. В конце концов, перешли на игру в 7 – 8 футболистов оборонительного плана.

– «Спартак» уступил кипрскому АЕК, не попав в групповой турнир Лиги Европы. Вы переживали схожие моменты после поражений от «Легии» и «Санкт-Галлена». Как считаете, Аленичев правильно поступил, подав в отставку?

– Да. Но опять-таки – если он сам подал в отставку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Аленичев Дмитрий
Комментарии (15)
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DIDI 23
1472012473
Что то много последнее время Карпина
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Partyk
1472015885
Как будто при Карпине комбинационный футбол был. Помню только поперечные передачи защитников и Кариока назад отыгрывал.
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oyabun
1472017250
Вот так вот, человек сам ничего не добился со Спартаком, а теперь крутой эксперт..! Так здесь в комментах таких экспертов можно найти - каждый второй )))
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Garrincha58
1472017649
свинство оно и есть свинотство не успел Аленичев уйти как его тут же поливают своим навозом а как все радовались его приходу
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subbotaspartak
1472018685
Тренер ушёл, прошло 2 игры, Состав не менялся до этой поры. Как быстро они играть научились, Потуги Аленя сразу забылись. Спартак наверху - это нам хорошо, Но вы докажите игрой всем ещё.
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Mr_Murder
1472019025
Валера Верим :)))
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momwig_
1472020969
Ну вообще-то по игре он прав - тренера там видно не было в принципе. "Как карта ляжет" - и так каждый матч. Что впереди, что сзади. Всего пара-тройка матчей прошла, а впереди острее, сзади - надежнее. Раньше смотришь бывало - наклюнется что-то в игре, ждешь этого в следующих матчах - нифига. Что будет - ещё поглядим, но раньше я говорил, что мне непонятно, чего Алень требует от футболистов, а теперь я сомневаюсь, что он вообще чего-то внятно требовал.
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ВoВ
1472021252
Капитан очевидность)))
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ilichkadr
1472023675
Можно подумать, что при Волере команда блистала комбинационным футболом. Бей -беги через богамать.....
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Саня БУБА
1472026359
...и че???
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