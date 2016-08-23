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  • В «Мордовии» не нашли денег, чтобы оплатить перелет на матч с «Сибирью»

В «Мордовии» не нашли денег, чтобы оплатить перелет на матч с «Сибирью»

23 августа 2016, 16:59
23

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что «Мордовия» испытывает громадные финансовые проблемы. По его информации, саранский клуб не смог найти деньги на нормальный перелет в Новосибирск на матч седьмого тура ФНЛ против «Сибири» (0:1).

«Будни российского футбола. ФК «Мордовия» из-за отсутствия денег не смог выкупить билеты на рейсовый самолет до Новосибирска (!) и чудом добрался туда на стареньком чартере Ан-24 1973 года выпуска (мой ровесник), принадлежащем администрации республики. Летели 11 часов с двумя дозаправками в Екатеринбурге и Омске. В 2 часа ночи добрались, в 12.30 – уже игра. А ведь это клуб, который еще в прошлом сезоне играл в РФПЛ и вроде как собирался туда возвращаться...», – написал Рабинер на своей странице в Facebook.

Источник: Facebook.com
Россия. ФНЛ Мордовия Cибирь
Комментарии (23)
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никита голоян
1471962170
они еще собираются проводить в Мухосранске ЧМ 2018))))
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Pro100Kid
1471962242
Закончилась Мордовия....
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LOKOfanatik19
1471963223
Не будет в России футбола, столько команд чахнет из-за финансовых проблем!
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kostyandr
1471963447
а чего за счет школ и детских садов не оплатили?
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yorgenbarenz
1471963489
Налетавшись до сблёва,кудесники мордовского мяча на следующую игру уныло подались на автобусе...Не помогло-проиграли в Нижнекамске.
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Grelas
1471966952
Я в шоке! И это в Мордовии - одной из самых богатых республик РФ. Футбол просто не интересен чиновникам и бизнесменам.
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subbotaspartak
1471967832
А вроде в Засаранске строят стодион? Ну и кому он там нужон? Ведь там футбол живёт едва, Зачем ЧМ тебе, Мордва?
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zarya-lk72
1471968481
Гаснет переферия ?????
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valike35
1471968912
и им еще стадион такой строят..лучше б в краснодаре делали, там хоть футбол развивается
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Atom2020
1471969099
Ну дак посрезали бы зарплату до средней по Мордовии и на перелет бы хватило и еще на много чего ...
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