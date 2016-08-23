В «Мордовии» не нашли денег, чтобы оплатить перелет на матч с «Сибирью»

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что «Мордовия» испытывает громадные финансовые проблемы. По его информации, саранский клуб не смог найти деньги на нормальный перелет в Новосибирск на матч седьмого тура ФНЛ против «Сибири» (0:1).

«Будни российского футбола. ФК «Мордовия» из-за отсутствия денег не смог выкупить билеты на рейсовый самолет до Новосибирска (!) и чудом добрался туда на стареньком чартере Ан-24 1973 года выпуска (мой ровесник), принадлежащем администрации республики. Летели 11 часов с двумя дозаправками в Екатеринбурге и Омске. В 2 часа ночи добрались, в 12.30 – уже игра. А ведь это клуб, который еще в прошлом сезоне играл в РФПЛ и вроде как собирался туда возвращаться...», – написал Рабинер на своей странице в Facebook.