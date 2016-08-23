Гьян в связи с приходом Халка может сменить «Шанхай СИПГ» на «Фулхэм»

Руководство «Фулхэма» намерено арендовать форварда «Шанхай СИПГ» Асамоа Гьяна. Сам 30-летний игрок поддерживает такой вариант развития событий по причине недостатка игрового времени в китайском клубе. С приходом в команду экс-нападающего «Зенита» Халка ганец частично потерял место в основном составе.

Сообщается, что медобследование Гьяна в «Фулхэме» может состояться уже в течение этой недели. В текущем розыгрыше чемпионата Китая футболист принял участие в 10 играх и отметился тремя голами.