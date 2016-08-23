Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гогниев сменит «Кубань» на «Енисей» в случае неснятия с краснодарцев запрета не регистрацию новичков

    Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев, перебравшийся в стан желто-зеленых на правах свободного агента нынешним летом, может покинуть клуб так и не проведя за него ни единого матча. Причина кроется в запрете на регистрацию новых игроков, наложенном на краснодарцев РФС из-за долгов по зарплатам и трансферам.

    В случае, если «Кубань» не найдет необходимых финансов для погашения задолженностей, 35-летний игрок с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Енисее». Отметим, что из-за запрета форвард до сей поры остается незаявленным в ФНЛ.

    «Сам лично беседовал со Спартаком Гогниевым, думаю, что такой сильный футболист, имеющий большой опыт выступления в РФПЛ, нам бы помог. Он по семейным обстоятельствам выбрал «Кубань», хотя, если до окончания трансферного окна краснодарский клуб не решит своих проблем, не исключаю появления Спартака в Красноярске», – сказал директор «Енисея» Денис Рубцов.

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2016 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 августа 2016, 17:24

      Кубань в зону ЮГ...

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11