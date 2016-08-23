Шатов: «После такого Евро зарубежные клубы на наших игроков даже внимания не обратят»

Хавбек «Зенита» и сборной России Олег Шатов высказал свое мнение по поводу неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции. По словам 26-летнего игрока, после подобного провала вряд ли кто-то из европейских клубов обратит внимание на российских футболистов.

«Понятно, что ответственность за результат всегда берет на себя тренер, так было, есть и будет. Но на поле выходим мы, футболисты. Чего нам не хватило? Не знаю, как мы планировали сыграть первый матч с англичанами, так и сыграли. Тяжело было бы против них играть в открытый футбол с шашками наголо и получить еще больше в свои ворота. Но я считаю, что самый провальный матч получился с Уэльсом. Там даже тяжело делать какие-то выводы, в тот момент на поле не было команды.

Думали ли мы, что валлийцы послабее англичан, с которыми Россия сыграла вничью? Никто не думал, что Уэльс слабее Англии, мы смотрели их оба матча на Евро в группе, они играли очень сильно. Мы рассчитывали только на победу, но так случилось, что проиграли, и проиграли бездарно, и поехали домой. Не с позором, но не удовлетворившись своей игрой на Евро, не оправдав ожидания болельщиков.

Предложения этим летом от европейских клубов? Вы смеетесь?! После такого Евро, думаю, нас даже взглядом никто не окинет. Конечно, хотелось бы уехать, нужно работать в этом направлении. До Евро, думаю, был какой-то интерес к другим футболистам. Мы – я, Лодыгин, Смольников, Дзюба – хорошо провели Лигу чемпионов, выиграли пять матчей, но Евро перечеркнуло все наши надежды на серьезные предложения», – сказал Шатов.