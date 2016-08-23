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  • Шатов: «После такого Евро зарубежные клубы на наших игроков даже внимания не обратят»

Шатов: «После такого Евро зарубежные клубы на наших игроков даже внимания не обратят»

23 августа 2016, 12:17
26

Хавбек «Зенита» и сборной России Олег Шатов высказал свое мнение по поводу неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции. По словам 26-летнего игрока, после подобного провала вряд ли кто-то из европейских клубов обратит внимание на российских футболистов.

«Понятно, что ответственность за результат всегда берет на себя тренер, так было, есть и будет. Но на поле выходим мы, футболисты. Чего нам не хватило? Не знаю, как мы планировали сыграть первый матч с англичанами, так и сыграли. Тяжело было бы против них играть в открытый футбол с шашками наголо и получить еще больше в свои ворота. Но я считаю, что самый провальный матч получился с Уэльсом. Там даже тяжело делать какие-то выводы, в тот момент на поле не было команды.

Думали ли мы, что валлийцы послабее англичан, с которыми Россия сыграла вничью? Никто не думал, что Уэльс слабее Англии, мы смотрели их оба матча на Евро в группе, они играли очень сильно. Мы рассчитывали только на победу, но так случилось, что проиграли, и проиграли бездарно, и поехали домой. Не с позором, но не удовлетворившись своей игрой на Евро, не оправдав ожидания болельщиков.

Предложения этим летом от европейских клубов? Вы смеетесь?! После такого Евро, думаю, нас даже взглядом никто не окинет. Конечно, хотелось бы уехать, нужно работать в этом направлении. До Евро, думаю, был какой-то интерес к другим футболистам. Мы – я, Лодыгин, Смольников, Дзюба – хорошо провели Лигу чемпионов, выиграли пять матчей, но Евро перечеркнуло все наши надежды на серьезные предложения», – сказал Шатов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Зенит Россия Шатов Олег
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1471944165
Мы рассчитывали только на победу, но так случилось, что проиграли, и проиграли бездарно, и поехали домой. ================================== Ну не все поехали домой, кое кто и в кабак рванул.
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yurdin
1471944553
Олег,все успокоились и ждут завершения ваших каръер футболистов.
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valike35
1471945493
как будто они раньше были нужны кому то
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С-Пб on-line
1471945493
Лучше бы кокошарукивбоки поехал кошмарить в арсенал
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Бестолковый
1471946586
У наших тут такие зарплаты, что смысла ехать зарубеж нет. Эт раньше за валютой старались уехать и за романтикой, а сейчас все это можно найти в РФПЛ, при чем не особо парясь. ХАЛЯВА! Можно простоять на поле руки в боки и млн евро получать, благо у Газпромов и Лукойлов денег немеренно.
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Daxa09
1471949439
Ну хотя бы не умничает как Широков и Аршавин и не разговаривает высокомерно хотя бы за это ему уважуха
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Chesn0k
1471949549
Слуцкий в плане трансферных перспектив подставил игроков своими тупорылыми решениями.
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APchelov
1471965347
После такого ЕВРО... Можно подумать, вы в РФПЛ достойно выглядите. Тоже смотреть не на что
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prtcs
1471965731
Сами виновоты. Дальше все в ваших руках.
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Serjoga
1471966422
Поехали домой не с позором! А как это еще по другому назвать? Не понял парниша ничего! И играть продолжает как на Евро! О чем говорить?
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