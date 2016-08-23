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    Шатов: «После такого Евро зарубежные клубы на наших игроков даже внимания не обратят»

    Хавбек «Зенита» и сборной России Олег Шатов высказал свое мнение по поводу неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции. По словам 26-летнего игрока, после подобного провала вряд ли кто-то из европейских клубов обратит внимание на российских футболистов.

    «Понятно, что ответственность за результат всегда берет на себя тренер, так было, есть и будет. Но на поле выходим мы, футболисты. Чего нам не хватило? Не знаю, как мы планировали сыграть первый матч с англичанами, так и сыграли. Тяжело было бы против них играть в открытый футбол с шашками наголо и получить еще больше в свои ворота. Но я считаю, что самый провальный матч получился с Уэльсом. Там даже тяжело делать какие-то выводы, в тот момент на поле не было команды.

    Думали ли мы, что валлийцы послабее англичан, с которыми Россия сыграла вничью? Никто не думал, что Уэльс слабее Англии, мы смотрели их оба матча на Евро в группе, они играли очень сильно. Мы рассчитывали только на победу, но так случилось, что проиграли, и проиграли бездарно, и поехали домой. Не с позором, но не удовлетворившись своей игрой на Евро, не оправдав ожидания болельщиков.

    Предложения этим летом от европейских клубов? Вы смеетесь?! После такого Евро, думаю, нас даже взглядом никто не окинет. Конечно, хотелось бы уехать, нужно работать в этом направлении. До Евро, думаю, был какой-то интерес к другим футболистам. Мы – я, Лодыгин, Смольников, Дзюба – хорошо провели Лигу чемпионов, выиграли пять матчей, но Евро перечеркнуло все наши надежды на серьезные предложения», – сказал Шатов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.08.2016 12:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 23 сентября 2016, 08:53

      в европу захотел:))

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 19 сентября 2016, 18:05

      шатов кому ты нужен ты слишком слаб как футболист, ну впрочем почти вся команда ниочем

      -1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 сентября 2016, 17:55

      Шатов,блин,ты ушатал.
      Это и первоклассник знает,
      но есть еще одна причина -там мало платят!:-)

      0
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 23 августа 2016, 23:22

      шатов что-то разговорился - тренировался бы лучше и в игре рвался бы к чужим воротам, а не своим...

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      Рейтинг: +11214

      alp 23 августа 2016, 21:44

      честно говоря, и российские бы клубы предпочли бы иностранцев.... небыло бы лимита и Шатов бы стал играть как Месси

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 августа 2016, 20:51

      Наши и сами не особо стремятся уехать из РПЛ

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 августа 2016, 20:02

      про какие предложения он говорит????? брёвна и шлак сегодня никому не нужны,даже даром

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 августа 2016, 18:33

      Поехали домой не с позором! А как это еще по другому назвать? Не понял парниша ничего! И играть продолжает как на Евро! О чем говорить?

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Serjoga 24 августа 2016, 11:25

      Всё верно сказал!
      Позор и продолжение евро...

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 августа 2016, 18:22

      Сами виновоты. Дальше все в ваших руках.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 августа 2016, 18:15

      После такого ЕВРО... Можно подумать, вы в РФПЛ достойно выглядите. Тоже смотреть не на что

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