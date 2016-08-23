Газизов: «Увольнение Гончаренко из «Уфы»? Впервые слышу об этом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о скором увольнении с поста главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда такие сведения берутся. Я верю, что мы движемся в правильном направлении, и поддерживаю Гончаренко. Пока не вижу серьезных причин для беспокойства. Я вижу, что игра есть, а очковый багаж придет, он никуда не денется. Я бы хотел, чтобы это произошло в ближайшее время. Мы работаем над ошибками», – заявил Газизов.