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    Кутепов: «Краснодар» – пока самый трудный соперник «Спартака» в этом сезоне»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что на старте сезона наиболее тяжело команде было в матче с «Краснодаром» (2:0) в рамках 4-го тура РФПЛ.

    «Мне кажется, в каждом клубе есть нападающий, с которым непросто, под которого надо подстраиваться. Смолов же точно один из сильнейших.
    На старте сезона самое сильное впечатление произвел «Краснодар». Это пока самый трудный матч, несмотря на то что у соперника есть травмированные, а на неделе он проводил встречу в Лиге Европы… Нам пришлось нелегко», – заявил Кутепов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2016 06:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 23 августа 2016, 10:36

      А АЕК - ЗАБЫЛ? УЖ БОЛЬНО БЫСТРО!

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 августа 2016, 10:35

      что то вы крыльям коекак один гол отгрузили

      1
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 23 августа 2016, 09:19

      Если смотреть статистику по предыдущим сезонам, то как ни странно, для Спартака самые трудные соперники, это команды из нижней части таблицы. На именитых, грозных и титулованых соперников типа ЦСКА и Зенита команда всегда настраивалась с невероятной мотивацией на победу и такие игры, даже если и проигрывала, могла записать себе в актив, прежде всего по самоотдаче и желанию во что бы то ни было, победить. А вот на команды в ниж.части таблицы в Спартаке почему то принято смотреть с эдаким шапкозакидательским настроением. Дескать одной левой перебегаем и обыграем даже не запыхавшись. За что бывали частенько заслуженно биты и как результат очень глупая потеря очков. Надеюсь Каррера поправит Спартаку психологию в этом отношении.

      0
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      Рейтинг: -9

      KK777 23 августа 2016, 08:50

      а больше сильных и не осталось впереди))))))))))))))))
      всякие средненькие зеньки и скрипучие телеги)))))
      тьфу!

      -1
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      Рейтинг: +24

      forward163 23 августа 2016, 08:24

      Самый трудный соперник спартака это их эго. если так через губу смотреть на остальных можно снова лишь на 5ку по результатам чемпа расчитывать.

      2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 23 августа 2016, 07:56

      А как же Кипр?!

      2
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      Рейтинг: -9

      KK777 > ZhenjaSAB 23 августа 2016, 08:50

      Женечка, там был алень, за что и выгнали))))))

      -1
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      Рейтинг: +2229

      river31 23 августа 2016, 07:33

      Ключевое слово пока. Сезон только начался.

      -2
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      Рейтинг: -9

      KK777 > river31 23 августа 2016, 08:51

      хромые клячи - не конкуренты))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 августа 2016, 07:28

      Вот попробуешь сыграть с другими клубами и тогда будешь сравнивать в
      конце сезона.

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