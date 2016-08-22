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    «Андерлехт» договорился с «Зенитом» о переходе Ломбертса

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может стать игроком «Андерлехта» этим летом.

    Сообщается, что российский и бельгийский клубы уже достигли предварительной договоренности о переходе Ломбертса, который должен состояться до закрытия летнего трансферного окна. По информации источника, «Зенит», ранее требовавший за своего игрока 4,5 миллиона евро, может согласиться на снижение суммы.

    В нынешнем сезоне Ломбертс не сыграл за «Зенит» ни в одном официальном матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

    Источник: Voetbalkrant

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    22.08.2016 19:31
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    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +997

      egrrr 23 августа 2016, 07:43

      да отпустите уже его))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 22 августа 2016, 21:01

      Не потеря бомжам ,они и без него мозги потрахают)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 22 августа 2016, 20:37

      И не даете игрового времени и не отпускаете на родину, не красиво..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > lysenkoff 22 августа 2016, 21:02

      и то верно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 22 августа 2016, 20:18

      Та отпустите вы уже Нико, он точно заслужил нормального отношения.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 августа 2016, 20:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стадион еще продайте, ироды.

      -9
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      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Тraumtanzеr 22 августа 2016, 21:02

      тебя на органы

      1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Mirak92 23 августа 2016, 09:16

      Мамку твою.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 22 августа 2016, 19:49

      Брехня

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