Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера вернул Яковлева и Паршивлюка в главную команду «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера распорядился вернуть в команду защитника Сергея Паршивлюка и нападающего Павла Яковлева. Об этом сообщил источник в клубе.

    «К следующему матчу красно-белых в чемпионате России Паршивлюк и Яковлев будут готовиться в составе главной команды, тренироваться в общей группе. Решение об их переводе из «Спартака-2» было принято лично Каррерой. Итальянец намерен дать Паршивлюку и Яковлеву шанс проявить себя в основной команде и закрепиться в ней.

    По-мнению Карреры, любой клуб всегда должен ценить своих воспитанников и давать им шанс раскрыть свой потенциал в основе. Не исключено, что уже в следующей игре красно-белых в РФПЛ против «Анжи» 28 августа и Яковлев, и Паршивлюк получат игровое время», – сказал источник.

    Напомним, ранее оба игрока были переведены в состав «Спартака-2» по решению бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2016 19:20
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 августа 2016, 14:12

      давно пора...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      AWT 23 августа 2016, 11:45

      А что не так с русским Месси? Чего его мариновать в ФНЛ?
      Характер - д...мо? Так, навтыкать ему в раздевалке. Глядишь, и аклимается. Начнет забивать как аргентинский.
      Чё, Комбаров с Глушаковым не справятся?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > AWT 23 августа 2016, 13:18

      Комбаров то ближнюю штангу перепнуть не может, а тут навтыкать кому то... силенок не хватит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 22 августа 2016, 22:33

      Шанс можно дать раз, ну два. А если бесперспективняку давать шанс каждый раз, так и до пенсии дотянуть можно. Пусть с Анжи забьют по голу тогда -да.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2016, 21:05

      Шанс конечно нужно дать, но есть очень перспективные молодые ребята, из которых впоследствии может выйти больше толка и о них не стоит забывать. Тот же Зуев и Мелкадзе по мне не уступают Яковлеву, а в плане желания так и вовсе превосходят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 22 августа 2016, 21:00

      А вот представьте такой расклад .ищут ищут ищут трениришко .Карпин,Аленичев и т.п. А тут щас Каррера ,незапланировано бахнет и Чемпы ! я тогда сопьюсь !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 > Mirak92 22 августа 2016, 21:04

      Может быть всё, никогда не знаешь где найдешь а где потеряешь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 22 августа 2016, 20:59

      Паршивлюк после "крестов"слишком осторожно для защитника играет,а вот Павел может и заиграть,в любом случае хорошее решение!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33383

      oyabun 22 августа 2016, 20:44

      Хорошо бы Серега Паршивлюк снова заиграл на своем прежнем уровне. Ведь недаром он был капитаном Спартака и в сборной играл. А вот в Яковлева не верю, сколько ему шансов не давали - никогда авансы не оправдывал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +494

      Baggio1986 > oyabun 22 августа 2016, 21:11

      Полностью согласен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 августа 2016, 20:43

      правильный ход

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 августа 2016, 19:57

      Для идиотов.

      Их вытаскивают из-за короткой скамейки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 22 августа 2016, 19:50

      Паршу обязательно нужно дать 2ой шанс!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11