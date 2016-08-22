Аршавин: «Прикольно было бы встать в «Клубе-100» между Черенковым и Гавриловым»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что рассчитывает догнать в «Клубе-100» бывшего хавбека «Спартака» Валерия Карпина.

– Вы стали первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за 63 года. Сейчас ставите перед собой какую-нибудь задачу относительно рекорда?

– Хотел Сергея Семака догнать в «Клубе 100». Догнал. Посмотрел, кто следующий. Валерий Карпин. Интересно было бы его догнать. А еще я дальше посмотрел, можно встать между Черенковым и Гавриловым. Если встать между ними, то, в принципе, прикольно. Мне кажется, я подхожу к этим игрокам по футбольным ощущениям. Но для этого еще много надо забить.

– Вы следите за такими списками?

– Честно, никогда не следил. Просто должна быть еще какая-то мотивация.