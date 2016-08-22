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    Мостовой: «В нынешнем сезоне у «Спартака» есть хорошие шансы на высокие места»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой после победы в 4-м туре чемпионата России над «Краснодаром» (2:0) рассказал об изменениях в стане красно-белых после назначения на пост главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Первое, что бросается в глаза при новом тренере «Спартака» Массимо Карерре, – это темперамент итальянца, его эмоциональность. Это помогает футболистам, они играют с такой самоотдачей, что на фоне «Спартака» тот же «Краснодар» выглядел беспомощной командой. Конечно, расположение футболистов зависит от результатов, но я не скажу, что в результатах «Спартака» и Карерры есть элемент случайности. Изменения действительно произошли – «Спартак» играет. Прибавилось в желании футболистов, в их агрессивности. Следствием этого являются изменения в тренерском штабе. Карерра вытащил золотую рыбку, приехав в роли одного из тренеров, а сейчас став главным.

    Сейчас не стоит делать акцент на победах «Спартака», но я еще перед стартом нового сезона говорил, что у команды в этом году есть хорошие шансы на высокие места. Связано это с тем, что команды уравнялись: мы видим в каком состоянии «Зенит» без Халка, видим ЦСКА, который с трудом обыгрывает не самых сильных соперников. К тому же «Спартак» не будет играть в Лиге Европы, что даст возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве. Уверен, что боевой настрой команды останется и в этом сезоне всe будет серьезнее. Главное, чтобы не травмировались ведущие футболисты красно-белых», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2016 16:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 августа 2016, 22:18

      Как всегда шестое. А потом АЕК.....и всё.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 августа 2016, 21:03

      То есть,Спартак будет сильнее не за счёт своей силы,а за счёт слабости соперников.. Стоит только ЦСКА заявить Муса, или Думбья, или Вагнера,а "Зене" Халка или Данни и...всё, "Спартак"уже не ФК,а Лебединая песня..

      0
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      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > за ЦСКА с 1980г 23 августа 2016, 06:23

      вы сильные что ли ? ты когда смотришь игру своей команды не засыпаешь .

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 августа 2016, 19:18

      ЯСНОВИДЯЩИЙ ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      P0rter 22 августа 2016, 19:04

      Хороший игрок был - Мостовой, а как "эксперт" меня раздражает

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 августа 2016, 18:12

      Спартаку только + что не играет в евро кубках! Лидеры будут играть, на три фронтах! Так что это шанс, набирать очки до зимы!

      3
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 22 августа 2016, 18:10

      Не надо раньше времени воздух отрясать. Посмотрим... но начало хорошее!!!

      2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Pilottt 22 августа 2016, 20:46

      во это правильно

      1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 22 августа 2016, 17:44

      карерим

      -1
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 22 августа 2016, 17:21

      не завидую Спартаку, как только они оступятся. Те, кто сейчас говорит, что есть шансы на медали, после первой осечки начнут лить говно на Спартак. Впрочем как и всегда.

      5
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > Untitled-1 22 августа 2016, 18:08

      С языка снял)

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 августа 2016, 16:32

      Старая песня о главном!

      0
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      Рейтинг: +22

      Qqrza 22 августа 2016, 16:15

      Каждый год одни и теже слова))

      1
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