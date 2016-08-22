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    Новый стадион «Зенита» будут достраивать на деньги с детских садов, школ и больниц

    Правительство Санкт-Петербурга утвердило план перераспределения средств на достройку стадиона на Крестовском острове, сообщает официальный сайт администрации города.

    Бюджет на постройку школ будет уменьшен на 505 миллионов рублей. Бюджет учреждений дошкольного образования будет сокращен на 313 миллионов, культурные объекты – на 126 миллионов, здравоохранение – 925 миллионов. От строительства дома в Колпино будет перераспределено 88 миллионов. Бюджет на строительство комплекса в Красном селе и реконструкцию оптико-механической профессионального лицея будет сокращен на 155 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2016 14:41
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    Комментарии140
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      Рейтинг: +11

      Степанова 23 августа 2016, 18:43

      правительство Санкт-Петербурга в отставку,всех причастных к строительству пересажать по статьям мошенничество и воровство в особо крупных размерах,зенит в фнл,всем бомжам сосать!!!

      1
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      Рейтинг: +24

      forward163 23 августа 2016, 08:27

      Не надоело 100500 раз фактически констатировать одно и тоже? Или специально поглумиться над болелами? Всем и так все ясно. с учетом текущей ситуации по моему все достаточно очевидно было уже давно..

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 августа 2016, 23:52

      Конечно ЦСКА кое как 5 лет выбивал землю под строительство ,купил квартиры для правительства ,влезли в кредиты ,экономили на трансферах последние 4 года и после этого фанаты зенита называют стадион убогим ,потому что всего 30000 мест
      А у самих то,стадион в 11 раз дороже,"отбирают деньги у школьников",даже у спартака федун построил на свои деньги ,не открывал кусок бюджета

      2
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      Рейтинг: +24

      seawave 22 августа 2016, 23:04

      Уважаемый Владимир Владимирович!!!Вмешайтесь уж, пожалуйста, в эту ситуацию!!!Больно же смотреть на такое "строительство"..!!!

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 22 августа 2016, 21:42

      бомжи и есть бомжи!!!!!!!!!!!!!!!!! ничего святого!!!

      1
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      Рейтинг: +76

      takca 22 августа 2016, 21:05

      Зарплата Коко за 3 месяца и стадион готов. И не надо ни у кого ничего отрезать. А Коко есть на поле или нет никто не заметит.

      3
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      Рейтинг: +11214

      alp 22 августа 2016, 19:59

      пора отменять запрет на расстрел

      5
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      Рейтинг: +40

      MaAaXxX 22 августа 2016, 19:57

      2 миллиарда 112 миллионов опять в бухают а эту арену.....жесть!!!В европе 3 таких стадиона построили бы!

      2
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      Рейтинг: +24

      seawave 22 августа 2016, 19:29

      Нужно использовать недостроенный стадион для некоторых мероприятий исполнения наказаний, как в Китае (кто знает,тот поймет), для определенного круга лиц, из-за которых он, собственно,и не достроен до сих пор. Уверен, что будет полный аншлаг на сие зрелище!

      6
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      Рейтинг: +2755

      волчарик 22 августа 2016, 19:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      цифры из задницы. нет сейчас в питере на стройках таких сумм

      -5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > волчарик 22 августа 2016, 20:29

      твоя задница только что кричала что это газпром бабло отстёгивает,а щас ты уже спец по детским стройкам сука

      2
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      Рейтинг: +2755

      волчарик > himik2-62 22 августа 2016, 20:50

      во первых давай без оскорблений.во вторых где противоречия.газпром платит налоги в бюджет города+что то на стадион( из сми).а на стройке я работаю и вижу примерные суммы.

      -2
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