Силлессен отказывается играть против «Ростова»

Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен попросил руководство голландского гранда немедленно отпустить его в «Барселону».

Как сообщает источник, футболист отказывается выходить на поле в выездном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Ростовом», который состоится 24 августа.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за стража ворот 13 миллионов евро. В испанском клубе Силлессен сменит Клаудио Браво, переходящего в «Манчестер Сити».