Силлессен отказывается играть против «Ростова»

Вратарь ни о чём!! Фан Аякса и Тюлпанов, и скажу так, после Эдвина в голландском футболе норм вратарей не наблюдалось!! А если так хочет подставить клуб ( т.к. остальные киперы АЯКСа ещё те днища) то нихрена он в барсе не добьётся. Пусть сгниёт там на лавке и валит потом в какой-то спортинг хихон или рединг!
Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен попросил руководство голландского гранда немедленно отпустить его в «Барселону».
Как сообщает источник, футболист отказывается выходить на поле в выездном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Ростовом», который состоится 24 августа.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за стража ворот 13 миллионов евро. В испанском клубе Силлессен сменит Клаудио Браво, переходящего в «Манчестер Сити».