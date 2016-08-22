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    Силлессен отказывается играть против «Ростова»

    Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен попросил руководство голландского гранда немедленно отпустить его в «Барселону».

    Как сообщает источник, футболист отказывается выходить на поле в выездном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Ростовом», который состоится 24 августа.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за стража ворот 13 миллионов евро. В испанском клубе Силлессен сменит Клаудио Браво, переходящего в «Манчестер Сити».

    Источник: Sport.es

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    22.08.2016 09:23
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 23 августа 2016, 17:25

      Вратарь ни о чём!! Фан Аякса и Тюлпанов, и скажу так, после Эдвина в голландском футболе норм вратарей не наблюдалось!! А если так хочет подставить клуб ( т.к. остальные киперы АЯКСа ещё те днища) то нихрена он в барсе не добьётся. Пусть сгниёт там на лавке и валит потом в какой-то спортинг хихон или рединг!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 августа 2016, 23:12

      Если Барса хочет вратаря высокого уровня , то почему Силлесен? Де Хея и Игорь лучшие на данный момент. Де Хея _молодость и упорство, Игорь- опыт и уверенность.

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      Рейтинг: +1174

      Karpathian 22 августа 2016, 15:54

      Ну и дурак он(((

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 22 августа 2016, 15:46

      Будет отличный ход-если голландское руководство покажет характер и заставит его выйти на поле против Ростова,а Яспер в игре покажет свой характер и парочку "бабочек" пропустит,в стиле "аля Нобоа",тем самым поможет Ростову пройти дальше)))) это будет просто презент от Силлессена)))

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      Рейтинг: +169

      TY13R 22 августа 2016, 12:48

      вот это прикол))

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      Рейтинг: +1049

      mig28 22 августа 2016, 12:39

      Может он боится, что Барса увидит, как Ростов натолкает ему 3-4 мяча))

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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 22 августа 2016, 12:34

      отпустите парня

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      Рейтинг: +390

      fantom23 22 августа 2016, 12:30

      Засцал? -)

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2016, 11:36

      А жаль, ибо он бы точно навпускал от Ростова, вратарь честно говоря средненький, при должном давлении ляпы идут один за одним...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2016, 11:05

      Можно конечно сравнить аналогичный вариант с Баштушем, но Баштуш то полевой игрок, травма может быть очень вероятна, а вратарю то что сцать, у них это очень редкое событие, да и перетрудиться на поле особо не получиться.

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      Рейтинг: +124

      z89 > FanatSerj 22 августа 2016, 12:23

      Боится репутацию подмочить, Ростов на забивает, потом в Барсу не возьмут.

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