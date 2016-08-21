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    Пашинин: «Локомотив» недоволен этим результатом»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал результат матча против «Крыльев Советов» (0:0).

    «Мы недовольны тем, что не смогли взять три очка в этой игре, хотя именно такая задача стояла перед командой. Думаю, все ребята недовольны этим результатом. Думаю, мы очень хотели забить, поэтому оставляли большие свободные зоны в обороне. У нас не было того баланса, о котором мы договаривались.

    Я бы не сказал, что гости были чрезмерно активно. Скорее, «Локомотив» был не так активен. Нам не удавалось в первом тайме создавать перед соперником неразрешимых задач. Во втором тайме мы увеличили давление на «Крылья», благодаря этому заработали пенальти и создали много моментов, но не смогли их использовать. В таких условиях сложно заработать три очка», – заявил Пашинин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2016 22:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +673

      life85 22 августа 2016, 02:09

      А КС довольны )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 22 августа 2016, 00:25

      ...ну так пенальти нужно забивать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      avera 21 августа 2016, 23:22

      А зачем с таким ''умением'' вообще выходить на поляну?

      1
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