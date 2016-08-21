Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юран: «Рано говорить «Каррера, верим!»

    Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал результат матча красно-белых против «Краснодара» (2:0).

    – Вам хочется сказать «Каррера, верим!»?

    – Нет. Рано так говорить, – сказал Юран. – Давайте подождем как минимум три-четыре игры. Пока сложно делать прогнозы на долгий срок.

    – Но сегодня победа была одержана по всем статьям?

    – Если «Спартак» будет так выглядеть в каждом туре, у него появятся все шансы взять золото. Я не шучу. Красно-белые сегодня доминировали на протяжении почти всех 90 минут. Можно сделать небольшую скидку на недавнюю встречу «Краснодара» в Лиге Европы, однако победить «быков» в любом случае, дорогого стоит. Это однозначно сильный соперник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +700

      k611 22 августа 2016, 13:53

      Хочется верить, но всё-таки надо будет посмотреть где будет команда после 1-го круга, тогда уже можно будет делать какие то предварительные выводы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 22 августа 2016, 10:31

      А что остаётся болельщикам "Спартака"? Только верить: в тренера, в команду, в фортуну, в чёрта с дьяволом. Поэтому, Каррера, верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 22 августа 2016, 09:29

      Спартак первые матчи с новым тренером всегда играет хорошо..время покажет)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 22 августа 2016, 09:18

      Каррера ВЕРИМ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 08:26

      У Спартака появилось движение. И причём командное. Не глупая беготня отдельных игроков, а именно движение всей команды. Успехов Спартаку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7992

      nik55 22 августа 2016, 07:33

      старания в игре стало намного больше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 22 августа 2016, 00:39

      Рано то рано,но зависть просвечивается

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      Бриг 21 августа 2016, 23:11

      ерунда. Краснодар был на себя не похож. спартаку и бороться-то не нужно было. по-хорошему могли забивать и 8.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 21 августа 2016, 22:57

      Это был Спартак, на который хочется смотреть. При Аленичеве с сильными соперниками такого не было. Выводы делать рано, но как я и говорил, хуже чем Аленичев просто быть не может.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 21 августа 2016, 22:22

      Вот именно. после 10-11 тура можно сказать что-то внятное.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11