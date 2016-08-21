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    Каррера: «Я внес изменения, чтобы игроки могли лучше проявлять себя на поле»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал свой комментарий по итогам матча с «Краснодаром» (2:0).

    «Думаю мы показали хорошую игру физически и технически. Мы играли против сильной команды, которая не проигрывала 11 матчей и забила 25 голов, пропустив всего три. Нам было тяжело во время стандартов, угловых и штрафных, но это нормально: когда команда проигрывает, она старается атаковать.

    Мне понравилось, как команда боролась до конца. Мы должны расти как команда, стараться более интенсивно прессинговать. Я внес изменения, чтобы игроки могли лучше проявлять себя на поле. Но схему всегда можно поменять», — заявил Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2016 20:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 августа 2016, 09:57

      "Мне понравилось, как команда боролась до конца. Мы должны расти как команда, стараться более интенсивно прессинговать."

      Отрадно ,что слова Карреры сходятся с действиями на поле. Значит, футболисты слушают и понимают тренера. Даже черт с ним, что победили! главное - показали хорошую игру!



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      Рейтинг: +5175

      Каратель 22 августа 2016, 03:32

      так держать,Массимо!!! вчера была хорошая игра,продолжай в том же духе и все скептики и "специалисты" вафельники то прикроют

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 21 августа 2016, 22:05

      Чтобы схемы менять для этого нужны люди, которые могут быть универсальными. Все 11 игроков, включая вратаря. Судя по началу, у ребят есть реальный стимул расти и учиться. Игра показала игроков, как думающих и реально понимающих обстановку на поле и мысль тренера. Самое сложное будет играть с теми, кто обороняется в 11 игроков в стиле Бердыева. И самое интересное с теми, кто стремится к чемпионству. Если только те не будут играть вторым номером. И здесь реально важны новые схемы.... Думаю, что будет интересно дальше.

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 21 августа 2016, 21:17

      Довольно таки содержательная игра получилась против сильного Краснодара. Работаем в правильном направлении. Уже хочется увидеть полное взаимопонимание игроков.

      2
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 21 августа 2016, 21:12

      вроде как начала хоть мысль в игре появляться..а вот комбарик что то хандрит либо у него дома что то случилось либо боится что скоро его подвинут с основы

      1
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 21 августа 2016, 21:03

      Надо вернуть аленичева такой Спартак не нравится нам :))))

      -2
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 21 августа 2016, 20:38

      Даешь разные тактические схемы, ставящие соперника в тупик!

      2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 21 августа 2016, 20:34

      Красавчик.

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