Кононов: «Меня настораживает неудачное начало матча в исполнении «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов объяснил причины поражения своей команды в матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Первое, что запомнилось, — это неудачное начало нашей игры, опасные моменты и гол в наши ворота. Это настораживает, потому что мы второй матч подряд проводим выездной. По сути получилось так же, как с «Крыльями Советов». Во второй тайме мы уже достаточно ровно играли, игра была обоюдоострой, моменты возникали уже у ворот «Спартака», не хватило терпения и надежности, чтобы не пропустить второй мяч. К сожалению, мы пропустили. Но я доволен концовкой игры, где мы очень хотели забить, сравнять, это меня радует.

Сегодня я рассчитывал на всю команду. Да, Мамаева нет, он наш ключевой игрок, характер у него победителя, так же как и достаточное мастерство игрока, который может и отдать, и забить. Поэтому его в таких играх, особенно против московских команд, не хватает. Может быть, повлиял график, два дня, но если было бы три, то были бы посвежее», — заявил Кононов.