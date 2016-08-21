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    Селюк: «Игра Траоре? А сколько мячей забил у нас Кокорин в этом сезоне?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, поделился мнением об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

    – Во-первых. ЦСКА пока все свои матчи проводит на выезде. Причем три команды – «Анжи», «Оренбург», «Урал» действовали строго от обороны, закрывались. На армейцев все всегда настраиваются. Второе. Сказалась и сильная жара в Оренбурге и в Екатеринбурге. И третье. ЦСКА пока никому не уступил, исправно набирает очки.

    – В этом есть и заслуга Траоре?

    – А как же? Ласина – габаритный форвард, навязывают борьбу в штрафной, оттягивает на себе силы соперников. В итоге освобождаются свободные зоны, откуда, например, забивает Еременко. В команде все взаимосвязано. Хотите приведу пример?

    «Рубин» выложил за Рочину 10 миллионов. Разве он забил? А сколько мячей забил у нас Кокорин в этом сезоне? Так что давайте повременим с критикой. Главное – ЦСКА выигрывает, набирает очки. Слуцкий – умный специалист, найдет, как эффективно использовать Ласину. Да и вообще, кто на старте сезона поражает результативностью?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2016 16:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 22 августа 2016, 12:31

      а обещал забивать в каждом матче

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 21 августа 2016, 21:56

      Смолов поражает

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 августа 2016, 20:20

      А что Страндберг Карлосом!? Почему он не выходить!

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > _Kesh_Suntar_ 22 августа 2016, 03:29

      Потому что точно такой же габаритный форвард,только классом пониже.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 августа 2016, 18:49

      А публично обещал в каждом матче забивать, между прочим... :-))))) Было ясно, что для Лиги Чемпионов Траоре никто и звать его никак, но вот в матчах РФПЛ мог бы выглядеть и поприличнее...
      Самая смешная в интервью следующая фраза: "Сказалась и сильная жара в Оренбурге и в Екатеринбурге". Ну если жара мешала играть негру, то как же в неё играли белые люди? :-))))

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      Рейтинг: +2229

      river31 21 августа 2016, 17:59

      Пока ничего особо фееричного не сделал, по крайней мере мне так показалось.. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Может еще адаптируется.

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 21 августа 2016, 17:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Впарил звезду )

      -7
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Ден 781 21 августа 2016, 23:14

      смотрю Вы свечу поставили и не одну на зе Луиша ! не забудьте про Промеса и Мельгарехо , ок!?

      0
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 21 августа 2016, 16:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он и в Анжи не какой был,и в Монако на лавке сидел,зачем взяли?

      -6
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 21 августа 2016, 16:46

      Не о чем траоре !!!

      -2
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