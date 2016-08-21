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    Рейнгольд: «Каррера уже многое изменил в «Спартаке»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о назначении итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

    – Поддерживаете назначение Карреры на пост главного тренера «Спартака»?

    – Да. Мне понравились его слова. Понравилось его желание вернуть «Спартак» на первое место. Желаю ему удачи. По двум матчам он произвел хорошее впечатление. Мне кажется, что Каррера уже многое изменил. Футболисты стали играть с другим отношением.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.08.2016 16:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 августа 2016, 09:48

      отношение к игре футболистов действительно изменилось, при счете 2-0 с краснодаром на последних минутах бились, прессинговали соперника на чужой половине. виден был боевой настрой до последних минут. Победа заслуженная, продолжайте в том же духе!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 21 августа 2016, 21:48

      Я против Рейнгольда всегда. Он не сечет уже. Но за Карреру!!!

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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 21 августа 2016, 17:43

      Ему кажется...
      Ты моя красавица.
      Чем на нервах играть у народа
      Подожди хоть до Нового Года.

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