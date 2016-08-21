Рейнгольд: «Каррера уже многое изменил в «Спартаке»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о назначении итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

– Поддерживаете назначение Карреры на пост главного тренера «Спартака»?

– Да. Мне понравились его слова. Понравилось его желание вернуть «Спартак» на первое место. Желаю ему удачи. По двум матчам он произвел хорошее впечатление. Мне кажется, что Каррера уже многое изменил. Футболисты стали играть с другим отношением.