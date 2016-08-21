Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «С таким судейством, как в РФПЛ, мы отдаляемся от цивилизованного футбола»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал работу арбитров на матчах РФПЛ, отметив, что данный уровень судейства отдаляет российский футбол от европейско-мирового.

    «Посмотрите на матч между «Зенитом» и «Ростовом» (3:2) в третьем туре Премьер-лиги. Вы представляете, что творится с нашим футболом, если у нас на глазах президента РФС происходит вот такое. И сам Мутко это никак не прокомментировал, хотя 20-сантиметровый офсайд год назад в матче «Ростов» – «Спартак» (2:0) он комментировал очень долго.

    В этом и кроются причины поражений наших клубов в еврокубках и нашей сборной на международной арене. Вспомните чемпионат Европы-2016, и как часто там наши игроки падали и смотрели на судью... А он им показывает «играем дальше». И пока наш футболист валяется, мимо него пролетают соперники, сборная пропускает.

    Александра Кокорина в той же игре с «Ростовом» за постоянные выпрашивания пенальти нужно было еще в середине матча удалять. Александру Гацкану дали красную карточку за нарушение правил, от которого он стоял в метре. С каждым вот таким судейством мы на три-пять шагов отдаляемся от цивилизованного, европейско-мирового футбола. Чем больше у нас таких матчей, тем мы дальше», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 августа 2016, 16:16

      Всё правильно сказано, но не все моменты. А наказаний судей нет, так
      пожурят и всё. Кормушки для них нужно закрыть и реальный срок давать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 21 августа 2016, 16:03

      В данном случае по делу сказано

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +438

      gennadiy 21 августа 2016, 15:32

      Давно всех разогнать пора,а ещё лучше статьи давать,хотя бы суток на 15.Откуда эти судьи у нас только беруться?Ведь у них и матери и дети есть,только совесть давно потеряли.Ну а про Орлова и говорить противно.Просто ребёнок и всё Тв такое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Суххххро 21 августа 2016, 15:08

      Все чётко сказанно

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 21 августа 2016, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да здравствует Советский суд!
      Самый гуманный суд в мире!..
      Да с тех ещё пор у нас прут и прут,
      Мы давно в сортире.
      Всех хаять конечно не стану,
      Но хоть один прожил без обману

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 августа 2016, 14:38

      Мудко с поля...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 21 августа 2016, 14:02

      Черевченко зрит в самую суть. Единственный медийный,который не боится правды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2016, 13:41

      просто судья был заряженный... обычное дело для Зенита. Еще и Орлов комментатором...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 августа 2016, 13:05

      Рубин, когда стал чемпионом, так не "убивали" как сейчас убивают Ростов за ЛЧ! Ведь тогда могли поднять кипишь за притеснение по религиозному принципу, а Ростов "нищий" его нужно "давить", чтобы пропало желание "обижать" денежных грандов! Зенька мимо пролетел в прошлом году, и сейчас был близок к поражению, но "родился" липовый пенальти (в матче УФА - Терек более явный не поставили) и удаление, хотя у Зенита явная прямая красная маячила за удар локтем в голову! Двойные стандарты! Так всегда будет, пока клубы будут финансироваться не одинаково! Кто богаче, тот и "танцует" судей!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 августа 2016, 12:52

      Всё верно.Убивали Ростов в той игре.Проституция-доходное ремесло.Недаром мусора крышуют.))Судьи тоже платят? А по субботам как у них?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11