Игуаин: «Хочется выиграть как можно больше трофеев»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин пообщался с журналистами после победы своей команды в матче «Фиорентиной»(2:1) в 1-м туре чемпионата Италии. Напомним, что аргентинец стал автором решающего мяча.

«Я очень доволен своим дебютом и победным голом. Мы должны продолжать идти по этому пути. Было важно начать с победы. Команда много трудилась и заслужила ее. Хочу отплатить за оказанное мне доверия. Хочется выиграть как можно больше трофеев, хотя мы еще на старте сезона. Посвящаю этот гол всем, кто в меня верил» . -сказал он.