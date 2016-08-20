Жирков: «Когда «Зенит» играет вничью, все в раздевалке бывают расстроены»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА – 1:1.

– Качество игры соответствовало вывеске? Ведь встречались чемпионы последних лет…

– Наши матчи всегда интересно проходят. Думаю, и этот таким получился. Во всяком случае накал чувствовался до последней секунды.

– Какое настроение было в зенитовской раздевалке после игры?

– «Зенит» такая команда, что когда мы играем вничью, все после матча бывают расстроены. Вне зависимости от соперника.