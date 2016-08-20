Канунников: «Для «Рубина» настал сложный период, но еще ничего не потеряно, нужно работать»

Он настал,когда уволили Бикиевича.
Нападающий «Рубина» Максим Канунников отметил, что болельщики команды заслуживают большего, чем те результаты, которые показывают казанцы на старте нового сезона. Напомним, вчера рубиновые потерпели поражение от «Анжи» (1:2) в поединке четвертого тура РФПЛ. На данный момент клуб из Татарстана располагается на 13 месте в таблице, имея в своем активе всего два очка.
«Ничего не предвещало, что так игра повернется. Начали хорошо, забили, моментов было множество. Могли забивать второй и третий мячи, но пропустили глупую контратаку. В перерыве поговорили, разобрали, подбодрили друг друга, с первых минут хотели агрессивно пойти вперед и снова пропустили.
Настал тяжелый период, но нельзя вешать нос. Нужно работать. Ничего не потеряно, все только начинается. Хочу извиниться перед болельщиками за то, что не можем порадовать игрой и результатом. Они заслуживают большего. Уверен, что в следующих играх все вместе мы добьемся результата. Моменты есть, надо реализовывать их. И в тренировочном процессе подходить к этому более сконцентрировано», – сказал Канунников.