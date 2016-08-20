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    Гинер: «Официальное открытие «Арены ЦСКА», возможно, проведем в следующем году»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер подтвердил, что дебютный поединок на новой арене красно-синих состоится 10 сентября в рамках шестого тура РФПЛ с «Тереком». При этом глава армейского клуба подчеркнул, что официальное открытие стадиона состоится позже.

    «Первый матч, если ничего не случится, мы сыграем на нашем новом стадионе 10 сентября. Но вы знаете, я все равно буду просить приехать «Челси». Может, это мы сделаем в следующем году. Хочу сделать праздник для болельщиков. После неофициального открытия через какое-то время сделаем официальное открытие, – сказал Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 15:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 августа 2016, 16:19

      Люблю день рождения справлять вовремя ,а не через год..

      0
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      Рейтинг: +19

      fcsm rw 20 августа 2016, 16:08

      и цска типо выиграет

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 20 августа 2016, 16:06

      Не проще пожеребиться в ЛЧ под Челси?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > richi 20 августа 2016, 21:52

      челси там нет

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > Diesel133 21 августа 2016, 09:18

      В следующем сезоне может будет?

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 20 августа 2016, 15:53

      жид жида просить будет...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 августа 2016, 15:40

      Вот это верно. ЦСКА-Челси это отлично!

      -1
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