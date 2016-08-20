Конте: «Невероятно, что за игрока среднего уровня могут попросить 55 миллионов. Это безумство»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о возможном усилении лондонского клуба во время летнего трансферного окна.

«Сейчас очень трудно кого-то купить. За игрока среднего уровня могут попросить 55 миллионов фунтов. Это невероятно. По этой причине я назвал трансферный рынок сумасшедшим, просто безумством. На таких условиях и по таким ценам торговаться на рынке сложно. Мне не комфортно. Я не люблю переплачивать большие суммы денег. Это не мои деньги, но мне все равно не нравится. Я считаю это неправильным», – сказал Конте.