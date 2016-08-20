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    Фернандо: «В Бразилии ночью можно легко оказаться с пистолетом у виска и лишиться всего ценного»

    Хавбек «Спартака» Фернандо рассказал об особенностях жизни в Бразилии. По словам 24-летнего игрока, лучше не появляться на улицах Рио-де-Жанейро поздним вечером.

    «Да, в Бразилии сейчас очень-очень сложно. Я со своей семьей не чувствую себя там уверенно. Не могу быть уверенным, что ничего не произойдет, если мы просто пойдем в ресторан.

    В Рио-де-Жанейро у моей семьи бронированный автомобиль. Могу сказать точно: поздно там лучше не гулять. В одиннадцать вечера можешь запросто оказаться с пистолетом у виска, и с тебя снимут все ценное, что на тебе есть. Еще в 2014 году, когда там был чемпионат мира, из десяти гостей восьмерых обворовывали – сто процентов. И сейчас то же самое», – сказал Фернандо.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.08.2016 14:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 26 октября 2016, 20:44

      Хорошо в Бразилии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 августа 2016, 15:20

      80% олимпийцев уже ограбили ? А чего молчат?Запугали ?))

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