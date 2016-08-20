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    Веденеев: «В ЦСКА и «Зените» собраны лучшие игроки российского чемпионата»

    Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что петербуржцам стоит избегать тактики выхода из обороны через вратаря и короткий пас в поединке четвертого тура РФПЛ против ЦСКА. Также ветеран подчеркнул, что в составе обеих команд собраны самые лучшие игроки российского чемпионата.

    «Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш экспериментировал, используя при выходе из обороны голкипера и короткий пас, а затем признал эту тактику неудачной. Мирча Луческу решил повторить эксперимент, и он вновь не удался. В матче с ЦСКА к нему просто не стоит возвращаться. Думаю, что в стартовом составе «Зенита» точно появится Жулиано, но вопрос – вместо кого? В остальном, думаю, что состав будет схож с тем, который мы видели в матче с «Ростовом».

    Встреча такого уровня, как «Зенит» – ЦСКА – это русское Эль Класико, потому что в этих командах собраны лучшие россияне и легионеры нашего чемпионата. Подобные матчи при любых раскладах всегда получаются очень интересными. Думаю, что встреча закончится ничьей», – сказал Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2016 14:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 16:15

      Футболисты топовые, но игра оставляет желать лучшего, удачи обеим командам.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 августа 2016, 15:36

      В других командах тоже имеются отличные игроки и о них не стоит забывать.

      -1
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      Рейтинг: +889

      Krics 20 августа 2016, 14:53

      Поэтому Ростов занял второе место в прошлом чемпе.

      -2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 августа 2016, 14:44

      Оно и видно.
      Очень слабая игра у обеих команд.

      -3
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