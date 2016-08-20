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    Нигматуллин: «Уверен, Черчесов не оставит без внимания успехи Беленова»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы вратаря «Анжи» Александра Беленова на попадание в национальную команду.

    «Александр Беленов идет верным путем – во вратарской линии сборной России усиливается конкуренция. Битва за лучшего вратаря сезона обещает быть интересной! Беленов мощно проводит сезон, большая часть очков «Анжи» в прошедших матчах заработана благодаря уверенной игре голкипера. Александр сейчас является одним из самых ярких футболистов нового сезона.

    Уверен, что и Станислав Черчесов не оставит без внимания успехи вратаря махачкалинцев. Черчесов – отличный мотиватор и никогда не оставляет без внимания тех игроков, кто хорошо работает. Так было в его клубах, так будет и в сборной России», – заявил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2016 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 августа 2016, 12:20

      Вратарей хороших у нас много.Вот бы полевые были с ними наравне.

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