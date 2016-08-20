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    Широков: «В «Зените» был Халк. А теперь свалить ответственность в случае чего уже не на кого»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков назвал одну из основных, по его мнению, причин неудачного старта питерского клуба в новом сезоне.

    «Проблема, как мне кажется, в том, что в «Зените» был человек, который в трудный момент мог взять на себя инициативу и все решить. А теперь за результат приходится отвечать всем. Свалить ответственность в случае чего уже не на кого. Мол, у нас есть условный Халк, отдадим ему мяч, и он все сделает. Теперь, чтобы команда побеждала, каждый должен решать свои эпизоды», – заявил Широков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 11:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 16:24

      Полная команда топовых игроков, а он "сопли жует".....нет Халка и не будет.....надо играть и выигрывать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 15:11

      да широков виноват, епта

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 августа 2016, 14:23

      Что то совсем не радует цыган

      0
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 20 августа 2016, 13:51

      Завидки берут, что тебя забывают,
      А Халка добром до сих пор вспоминают.
      Кто сколь заработал, тот столь получает,
      А в зените никто теперь не отвечает
      За счёт, за игру, всё у них в бардаке...
      Прикинь: и похожее всё в Спартаке.

      3
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 20 августа 2016, 13:51

      Ну, не может Рома жить без болтологии!

      6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 августа 2016, 13:49

      Луческу быстро найдет,на кого свалить.

      -3
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 20 августа 2016, 13:12

      Широков: «В «Зените» был Халк. А теперь свалить ответственность в случае чего уже не на кого, меня ведь тоже нет.»

      3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 20 августа 2016, 12:55

      А ни кто ни на кого и не сваливал ответственность, выигрывали все и проигрывали тоже, просто Халк был лучшим...

      6
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      Рейтинг: +17

      DMITRY26 20 августа 2016, 12:49

      Поэтому от вас толку нет на поле, каждый должен ,,умирать" на своей позиции. Профессионалы-это не про вас.

      8
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 августа 2016, 12:47

      на тренера всегда можно, не в первой

      2
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