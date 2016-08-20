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    Врба: «Беленов? У «Анжи» хороший тренер по вратарям»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился наблюдениями от победного матча 4-го тура чемпионата России с «Рубином».

    – Играли с очень сильным соперник и сегодняшняя победа очень важна. Соперник больше владел мячом, но мы на протяжении всей игры боролись, старались. Мы в начале нашего пути и каждая такая победа – стимул для дальнейшей работы. Это благодарность за то, чтобы все отдавались на поле. В дальнейшем будем стараться. Надеюсь, «Анжи» будет играть в такой футбол, который будет нравиться болельщикам.

    – Вы были готовы к тому, что «Рубин» сделает сюрприз и выпустит на позиции правого защитника Виталия Устинова?

    – «Рубин» – хорошая команда, но я больше буду говорить о своих игроках.

    – Вы верите в везение? Сегодня вашей команде повезло.

    – Если оно у нас есть, то мы идем навстречу ему.

    – Беленов отбил уже три пенальти. Он как-то дополнительно работает над этим?

    – У нас хороший тренер по вратарям, и они много занимаются. Беленов нам много помогает.

    Источник: ФК «Рубин»

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    20.08.2016 00:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 20 августа 2016, 15:05

      Хорошая заявка на то, чтоб побить рекорд Антонина Кински по числу отражённых пенальти за сезон.

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 20 августа 2016, 14:10

      Врба: «Беленов? А кто это?»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 20 августа 2016, 12:14

      Молодец Беленов ! По моему ,в РПФЛ такого ещё не было !

      0
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      Рейтинг: +41

      goalkeeper 90 20 августа 2016, 09:06

      Саня просто красавец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 20 августа 2016, 07:52

      Беленов - MVP чемпионата России по футболу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 20 августа 2016, 00:53

      хм

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Romantic2010 20 августа 2016, 07:19

      не хм, а ух ты

      1
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