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    «Анжи» расторг контракт с Максимовым

    Полузащитник «Анжи» Илья Максимов покинул махачкалинскую команду. Игрок и клуб решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

    Напомним, что Максимов перешел в «Анжи» летом 2013 года из «Крыльев Советов». В течение трех сезонов российский хавбек провел за клуб 77 матчей, забив 18 голов.

    «Коллектив футбольного клуба «Анжи» искренне благодарит Максимова за яркое и результативное выступление за команду. Своей игрой, Илья, ты добился любви и уважения всех болельщиков «Анжи». Желаем тебе здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении махачкалинцев.

    Источник: ФК «Анжи»

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    20.08.2016 00:17
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 20 августа 2016, 08:28

      Давай обратно в крылья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 20 августа 2016, 08:14

      в амкар свободным агентом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 20 августа 2016, 07:14

      Если все хорошо, то что-то тут не чисто.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      ганга 20 августа 2016, 06:59

      спасибо тебе Илья, и успехов тебе!

      0
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