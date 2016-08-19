Семак: «Пока я в «Зените», а дальше планирую начать самостоятельную карьеру»

Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что после работы в петербургском клубе займется самостоятельной тренерской деятельностью.

«Что касается дальнейших планов, то сейчас есть время заняться образованием. У меня последний год курсов на лицензию Pro. Плюс есть возможность больше времени уделять семье. Но если бы было интересное предложение, я бы, безусловно, его принял.

Пока я в «Зените», а дальше планирую начать самостоятельную карьеру. Нужно попробовать, чтобы узнать, получится ли вообще у меня. Того времени, которое мне удалось поработать с великими тренерами, думаю, достаточно. В следующем сезоне надо рассматривать уже предложения других клубов, чтобы начинать самому тренировать. Как раз в июне закончу получать образование и буду искать интересные варианты», – сказал Семак.