Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев может вернуться в «Ростов»

    Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться на пост главного тренера команды. Сообщается, что 63-летний специалист может вновь возглавить вице-чемпионов России в том случае, если донской клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

    Также отмечается, что бизнесмен Иван Саввиди, из-за которого Бердыев решил покинуть «Ростов», не будет препятствовать его возвращению в клуб.

    Напомним, что ответный поединок заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет 24 августа. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2016 14:07
    Рекомендуем
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 24 августа 2016, 07:11

      Я вообще не понимаю, зачем были все эти мытарства? КБ пришел в Ростов отладил механизм, команда борется за выход в групповой турнир в Лигу Чемпионов... Как можно бросать все созданное на полпути?
      Московские команды и без КБ выживут, а вот Ростов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 августа 2016, 23:23

      Нечего было лохматить бабушку ! Раз начал дело !Создал команду ! Так надо дело завершить до логической развязки. Хоть сезон бы доработал бы ,там видно будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 15:51

      Возвращение - это приятная новость. Ростову успеха. Аякс с Родой никакой, с Виллемом-2 ещё хуже.
      Ростовчане одной ногой в группе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 августа 2016, 19:56

      Он нужен как воздух только Ростову.....пусть завершит начатое)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      sv68 21 августа 2016, 16:58

      Все болельщики Ростова этого ждут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 20 августа 2016, 23:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кули минусов наставили недалекие

      Сначала кинуть команду даже лч по боку

      Потом сорвать сделку

      А теперь безработный

      В Енисей дорога в енисееееей

      -10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 19 августа 2016, 23:57

      И это будет самым лучшим вариантом для Бердыева

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11214

      alp > alp 19 августа 2016, 23:57

      И для Ростова

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 19 августа 2016, 19:11

      Не надо соваться в это болото под названием СПАРТАК

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      grigory 19 августа 2016, 18:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Землякам можно пожелать удачи.главное не слейте все подряд свинюшки наши

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      P_D 19 августа 2016, 18:41

      главное что бы вернулся. а на его демарш Ростов не в обиде. может хоть губер за ум возьмется и обещания начнет выполнять

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11