Бердыев может вернуться в «Ростов»

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться на пост главного тренера команды. Сообщается, что 63-летний специалист может вновь возглавить вице-чемпионов России в том случае, если донской клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Также отмечается, что бизнесмен Иван Саввиди, из-за которого Бердыев решил покинуть «Ростов», не будет препятствовать его возвращению в клуб.

Напомним, что ответный поединок заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет 24 августа. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.