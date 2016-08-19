Бердыев может вернуться в «Ростов»

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться на пост главного тренера команды. Сообщается, что 63-летний специалист может вновь возглавить вице-чемпионов России в том случае, если донской клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
Также отмечается, что бизнесмен Иван Саввиди, из-за которого Бердыев решил покинуть «Ростов», не будет препятствовать его возвращению в клуб.
Напомним, что ответный поединок заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет 24 августа. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Если бы он был непорядочным человеком, то бы просто смотался, а не консультировал Ростов в дальнейших матчах, в том числе ЛЧ. А щас видимо ему какие то гарантии могут выдать, только в том случае он вернется. Тем более попадание в группу ЛЧ - это большие деньги, тем более для провинциального клуба. P.S. не являюсь поклонником ни Бердыева, ни уж тем более Ростова, просто противно читать негатив в адрес одного из немногих приличных людей и крутых менеджеров в российском футболе.