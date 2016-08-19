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Бердыев может вернуться в «Ростов»

19 августа 2016, 14:07
73

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться на пост главного тренера команды. Сообщается, что 63-летний специалист может вновь возглавить вице-чемпионов России в том случае, если донской клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Также отмечается, что бизнесмен Иван Саввиди, из-за которого Бердыев решил покинуть «Ростов», не будет препятствовать его возвращению в клуб.

Напомним, что ответный поединок заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет 24 августа. Первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (73)
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С-Пб on-line
1471606569
Х у я тактика ростова, с автобуса один выпал и опять возвращается, отрекошетив от срамтака
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VGreen
1471606915
блин, не понимаю негативные отзывы) если б о ком то другом, то было бы понятно, но Бердыев не шалашовка, он приличный человек. Я уверен, что уходил он из Ростова не ради бабок и уж точно не ради Спартака, тем более накануне ЛЧ, а из-за того что в Ростове не могли или не хотели выполнить его условия, в частности, по зарплатам игрокам и всему персоналу. То есть, не давали финансовых гарантий, что обсуждалось еще с конца прошлого сезона.

Если бы он был непорядочным человеком, то бы просто смотался, а не консультировал Ростов в дальнейших матчах, в том числе ЛЧ. А щас видимо ему какие то гарантии могут выдать, только в том случае он вернется. Тем более попадание в группу ЛЧ - это большие деньги, тем более для провинциального клуба. P.S. не являюсь поклонником ни Бердыева, ни уж тем более Ростова, просто противно читать негатив в адрес одного из немногих приличных людей и крутых менеджеров в российском футболе.
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Бестолковый
1471610289
О дааа!!! Держим кулачки за Ростов. Давай Курбан всыпь еще разок другой нидерластам и столичным клубам.
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FanatSerj
1471610312
1. надо забить на Томь, хрен с ней, все поймут если Ростов хоть пацанов с Пив завода "Балтики" выставит. 2. Порвать Аякс, выложиться уже не на 100, 200%, а на все 300. Верится, что игроки Ростова это смогут! 3. Можно гулять, бухать, вызвать шлюх, праздновать. Болельщики тоже поймут, еще и присоединяться ))
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Cobold
1471610970
Как дерьмо в проруби....
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EFR
1471611380
цирк туркмен достал уже
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gennadiy
1471612176
Вот клоуны...
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Аристократ Олжик
1471612228
За двумя зайцами погонишься . . . в общем Каррера и Черчесов "бегают" быстрее . . .
Ответить
Rzn_za_cska
1471613249
Нда .... Фигли вообще уходил иди тренируй Енисей
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Болельщик 123-777
1471617281
Всем привет !! Ростов одна из сильных в чемпионате России, и это при руководстве Бердыева !!! Если он вернется, а я надеюсь что он вернется, то Ростов еще поборется за медали чемпионата !!! Вперед Ростов Мы болельщики ЮГА с тобой !!!
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