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    Мутко: «Федун любит «Спартак», но ему нужно создать в клубе свой дух»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил мнение, что владельцу «Спартака» Леониду Федуну нужно возродить в клубе спартаковский дух.

    «То, что я точно знаю: Федун любит «Спартак» и переживает за него. Это точно. Он инвестирует в него огромные деньги. Но эти вложения должны капитализироваться, приносить моральный и спортивный результат.

    Говорят: хлеба и зрелищ. И все равно, кто тебе это зрелище даст. Но «Спартак» – это немножко другое. Они хотят какой-то дух свой. А дух во всем: в поведении, в манере, в игре. Мне кажется, вокруг этого идет большая дискуссия. Они не чувствуют этого. Я с Леонидом Арнольдовичем часто на эту тему говорю. И говорю, что нужен какой-то дух. Был совет старейшин, нужно попробовать этот дух внутри создать. Федун же не занимается только освобожденной работой президента, у него много дел по бизнесу.

    Он назначает людей. Может, что-то с людьми, которые управляют этим духом... Что-то болельщиков не устраивает, и, конечно же, абсолютно отмахиваться от этого нельзя. Периодически и в мировых клубах возникает недопонимание между болельщиками и клубами.

    Вот «Реал» был чемпионом, но выигрывал со счетом 1:0 при Капелло. «Реал» был чемпионом, а народ это не устраивало, поднималась целая волна. Люди хотели увидеть «Реал», играющий в атакующий футбол», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    19.08.2016 13:20
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +423

      Drapik 19 августа 2016, 18:31

      в Спартаке должно пахнуть Федуном, сказал Мутко, и будет счастье

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 19 августа 2016, 17:56

      Вот именно что Реал БЫЛ чемпионом, пусть и при постоянном 1:0, но был, а в спартаке ни игры ни результата, за 13 лет можно было уже дух то создать.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 августа 2016, 17:06

      Судя по тому,как выражает мысли Мудко-он не человеческого происхождения...."Но Спартак-это немножко другое.Они хотят какой-то дух свой....Они не чувствуют этого.Я с Леонидом Арнольдовичем часто на эту тему говорю. И говорю,что нужен какой-то дух....Может,что-то с людьми,которые управляют этим духом...." На Кащенко,конечно,набазарил,но кто же его туда насильно отправит?

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 19 августа 2016, 16:44

      Дух им нужен, а я думал игра и победы. Говорю же, секта.

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 19 августа 2016, 16:34

      Федун из ростовского училища ..там практиковался волейбол , Пусть займется

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 августа 2016, 16:19

      там только и дух,больше них...я

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      Рейтинг: +44

      AlMann 19 августа 2016, 16:03

      Смрадный дух Федуна.

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 19 августа 2016, 15:52

      Дух -Ду хаст, ду хаст мич...

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 19 августа 2016, 15:24

      Федуну судя по всему плевать на Спартак. Главное, для чего он купил этот вонючий хлев - гадить России. Ну сами посудите - выходят в еврокубки и сразу сливают. И это постоянно. В этот раз так было, но даже на этом не успокоился. Развалили перспективный клуб, забрали тренера, приманив баблом, а потом не взяли. В результате Ростов очень сильно ослаблен перед самым главным, где можно получить массу очков в табл. коэфф. УЕФА, перед выходом в группу. Один из лучших тренеров в России сидит без работы. Вот в этом и есть дух Спартака. Точнее вонь. Этот проект надо закрывать, а фанатов сдавать в лечебницу от вредоносных зависимостей, типа наркомании или алкоголизма. Они также сливают бабло, чтоб гадить себе, в случае со Спартаком сливают бабло, чтоб гадить и себе, но ещё и стране.

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > Mariner 19 августа 2016, 15:48

      Да наколобродили. Все что приходит в мою бестолковую голову, по поводу Спартака - "Лучше дурная слава, чем вообще никакой" и "Тонешь сам - топи другого".

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Mariner 12 сентября 2016, 01:30

      Долбень, блин

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 августа 2016, 15:17

      Федун любит бабки, а не "Спартак"!

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