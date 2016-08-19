Фонсека: «У соперника почти не было моментов»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пообщался с журналистами после выездной победы над «Истанбулом» (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

«Это была хорошая игра нашей команды. Мы отлично провели первый тайм. Как я и обещал, мы показали атакующий футбол. Старались играть как можно ближе к воротам соперника. Забили два гола в первом тайме, хотя могли забивать больше. Соперник создал всего один момент, это показывает, что мы отлично сыграли в обороне.

Во втором тайме мы также неплохо контролировали игру. К сожалению, случилась ситуация с пенальти. У соперника почти не было до этого моментов. Тем не менее хочу поздравить команду с победой.

Задачи команды никак не меняются. До сегодняшнего матча мы играли в атакующий футбол и создавали много моментов. Я доволен игрой команды. Наблюдая за игрой, верил, что выиграем сегодня. В конце команда немного рисковала. Не хочу, чтобы такое повторялось», – заявил он.

Напомним, что ответная игра пройдет 25 августа.