«Кубань» не может заявить Гая и Гогниева из-за финансовых проблем

У «Кубани» финансовые проблемы, из-за чего клуб не может заявить полузащитника Алексея Гая и форварда Спартака Гогниева.

Краснодарцы не смогут зарегистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не расплатится по долгам со своими бывшими футболистами Евгением Селезневым, Александром Беленовым и Ивелином Поповым.

Сообщается, что задолженность перед игроками составляет около одного миллиона евро.