«Кубань» не может заявить Гая и Гогниева из-за финансовых проблем

Добрый вечер уважаемые болельщики !!! Мне кажется что специально поставили запрет на Гая и Гогниева !!! Просто бояться что мы выйдем в РФПЛ !!! А ну да забыл им же Динамо надо вернуть !!! Кубань еще себя покажет !!! Вперед Кубань !!!
У «Кубани» финансовые проблемы, из-за чего клуб не может заявить полузащитника Алексея Гая и форварда Спартака Гогниева.
Краснодарцы не смогут зарегистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не расплатится по долгам со своими бывшими футболистами Евгением Селезневым, Александром Беленовым и Ивелином Поповым.
Сообщается, что задолженность перед игроками составляет около одного миллиона евро.