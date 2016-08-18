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    «Кубань» не может заявить Гая и Гогниева из-за финансовых проблем

    У «Кубани» финансовые проблемы, из-за чего клуб не может заявить полузащитника Алексея Гая и форварда Спартака Гогниева.

    Краснодарцы не смогут зарегистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не расплатится по долгам со своими бывшими футболистами Евгением Селезневым, Александром Беленовым и Ивелином Поповым.

    Сообщается, что задолженность перед игроками составляет около одного миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 23:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 19 августа 2016, 17:54

      Добрый вечер уважаемые болельщики !!! Мне кажется что специально поставили запрет на Гая и Гогниева !!! Просто бояться что мы выйдем в РФПЛ !!! А ну да забыл им же Динамо надо вернуть !!! Кубань еще себя покажет !!! Вперед Кубань !!!

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 19 августа 2016, 08:21

      пора заканчивать с этой воровской фигней....Имитация футболу никому не нужна,а тем более заработки на футболе

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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 августа 2016, 07:49

      Значит на Кубани в очередной раз ограбят народ, что бы погасить долги.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 августа 2016, 06:24

      не ту команду гогниев выбрал, эх не ту...

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 августа 2016, 06:21

      Похоже, кубаноиды собрались во втордив ☹️

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 19 августа 2016, 04:46

      да расформируйте уже это

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 августа 2016, 00:48

      Ща "Ростов" наквасит капустки в ЛЧ и даст соседу взаймы.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 августа 2016, 00:07

      краснодар только поддерживают..кубань отлетает..

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      Рейтинг: +122

      time_killer > Chernyi Lis 19 августа 2016, 00:15

      Краснодар в отличии от Кубани на частные деньги полностью, так что непонятно, о чем комментарий.

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