Кононов: «Четыре гола – это хороший задел перед ответным матчем»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своими впечатлениями от матча Лиги Европы против «Партизани» (4:0).

– Четыре гола – это хороший задел. Это была основная задача – забить достаточно голов, чтобы на выезде сыграть уверенно, довести дело до конца и выйти в групповой этап. Понятно, загадывать мы не будем, впереди игра, но мы в любом случае будем очень серьезно настраиваться.

– Стало ли для вас сюрпризом, что «Партизани» сыграл достаточно открыто и агрессивно?



– Как я говорил, я видел много игр «Партизани», они так действуют с любым соперником. Тренер требует от них агрессии, мне нравится такой стиль. Да, может, они пропускают голы, как в матче с нами, но до этого они пропустили мало мячей, очень грамотно играли в отборе. Поэтому «Партизани» разгромное поражение ни о чем не говорит. Дома они будут играть в таком же темпе.