Глава ФНЛ: «Может быть, это Газзаеву нужна подстраховка?»

Судя по разнице в классе между ФНЛ и РФПЛ (даже Спартак-2 и Зенит-2 в пятерке там) огромная. Это не в плюс господину Ефремову.
Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал свое выдвижение на пост президента РФС, а также заявления Валерия Газзаева, который предположил, что несколько кандидатов идут на выборы в связке.
– Меня выдвинули уважаемые региональные федерации и клубы. При этом, как вы знаете, я уже пять лет руковожу ФНЛ. Я знаю неплохо проблемы региональных федераций и команд. В итоге посчитал нужным пойти на выборы.
– Но это как-то неожиданно. Вы же не декларировали свою программу, реформы...
– Вы знаете, о реформах иди даже революциях говорит пока только Валерий Георгиевич Газзаев. С удивлением прочитал сегодня его заявление, в котором хватает несостыковок, как, впрочем, во всей его программе реформирования российского футбола. Даже не хочется комментировать его слова, что я и Сергей Геннадьевич Прядкин идем на выборы в какой-то там связке... Может быть, это Валерию Георгиевичу нужна подстраховка?