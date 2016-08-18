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    Глава ФНЛ: «Может быть, это Газзаеву нужна подстраховка?»

    Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал свое выдвижение на пост президента РФС, а также заявления Валерия Газзаева, который предположил, что несколько кандидатов идут на выборы в связке.

    – Меня выдвинули уважаемые региональные федерации и клубы. При этом, как вы знаете, я уже пять лет руковожу ФНЛ. Я знаю неплохо проблемы региональных федераций и команд. В итоге посчитал нужным пойти на выборы.

    – Но это как-то неожиданно. Вы же не декларировали свою программу, реформы...

    – Вы знаете, о реформах иди даже революциях говорит пока только Валерий Георгиевич Газзаев. С удивлением прочитал сегодня его заявление, в котором хватает несостыковок, как, впрочем, во всей его программе реформирования российского футбола. Даже не хочется комментировать его слова, что я и Сергей Геннадьевич Прядкин идем на выборы в какой-то там связке... Может быть, это Валерию Георгиевичу нужна подстраховка?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 19:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 августа 2016, 19:23

      Судя по разнице в классе между ФНЛ и РФПЛ (даже Спартак-2 и Зенит-2 в пятерке там) огромная. Это не в плюс господину Ефремову.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 августа 2016, 12:23

      Прикинулся дурачком глава ФНЛ И. Ефремов.Оказывается В.Г. Газзаев прав.

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 августа 2016, 08:40

      Зашевелились паучки в халявной банке. Ещё бы ! Где,ещё,найдёшь такую работу?Ничего почти не делать,ни за что не отвечать(всегда виноваты сильный ветер и футболисты),получать за это деньги.

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 августа 2016, 20:55

      Газзаев начал" подтравливать" конкурентов -а что будет в итоге?

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