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    Колыванов: «Пойду ли помощником Карреры в «Спартак»? Не думал об этом»

    Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов, выступавший ранее в чемпионате Италии за «Фоджу» и «Болонью», прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

    – Если Каррера позовет вас в помощники, пойдете?

    – Ой, я об этом даже не думал. Вот честно. Вы меня прям в затруднительное положение поставили. Не готов ответить.

    – Как у вас с итальянским языком?

    – Вроде бы нормально.

    – Как в целом восприняли назначение Карреры?

    – Немного неожиданно. Он же как главный тренер еще нигде не работал. В «Ювентусе» и сборной Италии, помогал там Конте. Думаю, набрался опыта. Человек футбольный, провел хорошую работу. Пожелаем ему удачи. «Спартак» – народная команда. Там всем сложно. Тренеры меняются, а результата давно что-то нет. Поживем – увидим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 16:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2016, 19:35

      надо было написать так .Колыванов: «Возьмут ли помощником Карреры в «Спартак»? Всё думаю об этом»

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 17:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Колыванов, возьми с сбой в тренерский коллектив спортака Н. Симоняна.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > vladimir-7 18 августа 2016, 19:36

      ты валодиа что??? запор мыслей?

      3
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