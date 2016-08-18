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    Бердыев может возглавить «Локомотив» и взять с собой в клуб Шикунова и Сарсанию

    Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Локомотив». 63-летний специалист сегодня проведет переговоры с президентом железнодорожников Ильей Геркусом.

    Отмечается, что инициатором приглашения Бердыева в московский клуб является вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, который также примет участие в переговорах. Помимо него на встрече в Санкт-Петербурге будут присутствовать бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания, вице-президент «Ростова» Александр Шикунов и селекционер ростовчан Алексей Рыскин. Все трое могут занять руководящие должности в «Локомотиве».

    Источник: Новая газета

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    18.08.2016 14:28
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +395

      meiram 19 августа 2016, 09:19

      Долбаные тупые болельщики-нацисты! Вы не умеете уважать и ценить сильного тренера-мусльманина уважаемого Курбана Бекиевича Бердыева, который создал несколько конкурентных способных хороших команд из средненьких клубов России при ограниченных бюджетах! Кто сумел победить Барселону в лиге Чемпионов в России? Пиздеть-не мешки ворочить, попробуйте сами в жизни добиться чего-то! Надоели уроды-заткните свои гнилые пасти!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > meiram 12 сентября 2016, 01:39

      Долбень, блин.

      0
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик 18 августа 2016, 20:02

      Продажные журналисты пишут о продажном тренере. Футбольное равновесие)

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 18 августа 2016, 18:57

      поживем-увидим.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2016, 18:26

      даватйе уже бердыева в томь,так ведь не хочет,пожирнее ему кусок нужен,видимо у бекиеча пыл задаром тренировать пропал

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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 18 августа 2016, 18:05

      Журналюги, оставьте в покое Бердыева! Мы все скоро увидим где он будет работать.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 августа 2016, 18:00

      Очень на это надеюсь !

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 18 августа 2016, 16:26

      Вот и пусть лучше паровозов поднимает, главное, что не Спартак )

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 18 августа 2016, 16:23

      Лучше Нобоа и Азмуна прихвати...

      -1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 августа 2016, 15:51

      Хорошо бы, но пока это всё трёп. Подождём.

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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 18 августа 2016, 15:49

      Самая странная фигура в этой встрече - селекционер Ростова. Он-то там с какими целями?

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Димон Панкер 18 августа 2016, 16:11

      отмывать!

      -1
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